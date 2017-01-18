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Россия и Турция начали свою первую совместную операцию против ИГИЛ

18.01.2017 18:40
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Россия и Турция начали свою первую совместную операцию против ИГИЛ

Воздушно-космические силы РФ и военного-воздушные силы Турции начали первую совместную воздушную операцию против "Исламского государства" в Сирии. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Всего в ходе операции поражается 36 объектов ИГИЛ. По словам руководителя Генштаба ВВС России генерал-лейтенанта Сергея Рудского, первые результаты совместной операции против ИГИЛ уже показали высокую эффективность совместных действий российских и турецкой авиации.
В конце декабря прошлого года агентство Anadolu сообщило, что Россия и Турция пришли к согласию относительно плана распространения режима перемирия по всей территории Сирии.
Напомним, что 30 сентября 2015 Совет Федерации России дал согласие президенту Путину на использование вооруженных сил в Сирии, поддерживая действующего президента Сирии Башара аль-Асада. По данным Сирийского центра прав человека, только с сирийской стороны погибло уже более 350 человек военных. Жертвами российских авиаударов только за год стали около 3600 мирных жителей

Источник 112.ua



Теги: Россия, Донбасс, Турция, операция, ИГИЛ
 
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