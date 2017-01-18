- США поставили России новый «диагноз»12:20
- В США массово бойкотируют инаугурацию Трампа12:00
- Путин внезапно стал откровенным22:40
- Британия отказывается от участия в едином европейском рынке21:40
- Украина получит безвизовый режим со Швейцарией21:00
- Сколько лет придется собирать на квартиру в Киеве, Москве, Минске и Варшаве20:30
- Порошенко в Давосе поставил Россию на место: убирайтесь со своими солдатами с украинской земли20:00
- Швейцария выделяет 100 млн долл. финансовой помощи Украине18:00
- В ООН подтвердили, что Янукович просил Россию ввести войска в Украину17:30
- После встречи с Додоном Путин рассказал, каким видит будущее Молдовы16:10
США поставили России новый «диагноз»
Американская дипломатия времен Барака Обамы решила перед уходом громко «хлопнуть дверью». Посол США в ООН Саманта Пауэр обвиняет Россию в агрессии, что грозит международному порядку.
Об этом она заявила 17 января в ходе последнего важного выступления в своей должности в Вашингтоне, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Радио Свобода.
Пауэр вспомнила аннексию Россией Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.
«Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, что существует», — отметила Пауэр.
Отметим, что срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил послом США в Организации Объединенных Наций губернатора Южной Каролины Никки Хейли.
Напомним, 16 января представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание военного контингента армии США в Европе является началом новой «гонки вооружений».
Источник informat.com.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Вашингтон, Европа, ООН
- Евросоюз снова призвал страны ООН присоединиться к санкциям против России
- Владимир Путин: "Пирожков на Майдане недостаточно, Украине нужна реальная помощь" (ВИДЕО)
- Политолог: США делают ставку на Украину, а Россия может развалиться
- Россия угрожает США «жестким ответом» за размещение войск в Европе
- Мнение: "Путин ничего не скрывает. Он посылает войска. Он дает возможность убивать, пытать, насиловать, воровать. А они стараются не замечать ничего"
- Россияне не любят Штаты, но хотят туда уехать на ПМЖ
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»13:30
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины13:20
- Кабмин повысил минимальную цену на сахар13:00
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- США поставили России новый «диагноз»12:20
- В США массово бойкотируют инаугурацию Трампа12:00
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Земные микробы выдержали "марсианскую" акклиматизацию11:00
- Именем Дональда Трампа назван новый вид моли10:50
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- В Швейцарии представлены сверхлегкие часы из графена10:30
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Украинцев заставят составлять декларации
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"