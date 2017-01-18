США поставили России новый «диагноз»

18.01.2017 12:20

Американская дипломатия времен Барака Обамы решила перед уходом громко «хлопнуть дверью». Посол США в ООН Саманта Пауэр обвиняет Россию в агрессии, что грозит международному порядку.

Об этом она заявила 17 января в ходе последнего важного выступления в своей должности в Вашингтоне, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Радио Свобода.

Пауэр вспомнила аннексию Россией Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

«Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, что существует», — отметила Пауэр.

Отметим, что срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил послом США в Организации Объединенных Наций губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Напомним, 16 января представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание военного контингента армии США в Европе является началом новой «гонки вооружений».

Источник informat.com.ua