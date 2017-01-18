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В США массово бойкотируют инаугурацию Трампа
В США растет количество конгрессменов от Демократической партии, которые объявили бойкот инаугурации Дональда Трампа. По данным ВВС, их количество уже превышает 50 человек, передает Корреспондент.
Конгрессмены объясняют свое решение желанием поддержать Джона Льюиса, вступившего в конфликт с Трампом и назвавшего избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.
Трамп написал ответ в Twitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".
Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа - это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".
Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.
Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации. Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.
Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.
Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.
Как сообщал Корреспондент.net, инаугурация Трампа состоится 20 января. Республиканец собрал на проведение церемонии рекордную сумму денег.
Источник from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, президент
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