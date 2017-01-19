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Еще в одной европейской стране узаконили марихуану

19.01.2017 16:49
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Еще в одной европейской стране узаконили марихуану

В Германии приняли закон, разрешающий употребление марихуаны в медицинских целях.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на DW.

Согласно принятому документу, получить доступ к марихуане по рецепту смогут люди, страдающие онкологическими и неврологическими заболеваниями для снятия болевого синдрома.

Медики будут выписывать пациентам медицинскую марихуану лишь в случае, если ее невозможно будет заменить другим препаратом. Купить ее можно будет в аптеках, а страховые компании будут компенсировать все расходы частных лиц.

Для организации легального оборота марихуаны будет создано государственное агентство по контролю за распространением лечебной марихуаны. Оно будет выдавать разрешения профильным организациям на выращивание конопли и затем приобретать у них продукцию, которая впоследствии будет предоставлена фармакологическим компаниям. Агентство также будет в случае необходимости закупать сырье за границей.

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, наркотики, марихуана
 
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