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Гаага опубликовала иск Украины против России

19.01.2017 19:25
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Международный суд ООН обнародовал полный текст исковых требований Украины к Российской Федерацией

Как сообщает Politeka, с 47 страницами иска против РФ можно ознакомиться на сайте суда.

Напомним, Петр Порошенко поручил МИД передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске говорится, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины. Кроме того, в документе говорится, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова.



Теги: Россия, Донбасс, суд, иск
 
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