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Лавина сошла на отель в Италии: все подробности
Прогнозы спасателей неутешительные: предупреждают что жертв может быть больше
В Италии лавина накрыла горный отель. Под завалами снега оказались и гости заведения, и его персонал. На месте работают спасатели, точное количество погибших не сообщается.
"Помогите, мы умираем от холода" – такое смс ночью прислали из отеля, который накрыла лавина. Спасательные бригады выехали сразу. Сначала – прочистили от полутораметровых заносов дороги. В конце концов, спасателям пришлось надеть лыжи и добираться на них.
На место прибыли только в 4 утра. Чуть позже – нашли двух живых гостей отеля.
Один из спасенных рассказывает – когда сошла лавина, выбежал на улицу взять что-то в своем авто.
"Меня накрыло снегом, но я смог выбраться наружу", – говорит мужчина.
"Их извлекают из отеля и отвозят в больницы, я думаю. Но не знаю точно, потому что нам не позволяют подходить ближе", – отметила родственница одной из жертв.
Прогнозы спасателей неутешительные. Из-под завалов извлекли одного погибшего. Предупреждают что жертв может быть больше.
В отель уже идет спасательная техника. Основная задача – очистить подъезды, ведь "скорая" остановилась в нескольких километрах от места трагедии.
Отрезанный от мира не только отель: после пятибалльного землетрясения в центральной Италии начали сходить лавины.
В результате некоторые поселки полностью заблокированы. Тысячи зданий в регионе остаются без электроэнергии.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Италия, лавина
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