Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Немка поселила у себя снежного Трампа

19.01.2017 21:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Немка поселила у себя снежного Трампа

Жительница Германии своими руками создала копию избранного президента США Дональда Трампа из снега.

Как передает Politeka cо ссылкой на агентство Reuters, девушка поставила снежную карикатурную скульптура Трампа у себя на заднем дворе.

Необычная скульптура сделана в виде огромной головы Трампа с открытым ртом, что, скорее всего, демонстрирует характерную мимику новоизбранного президента в представлении автора.

Напомним, в конце 2016 года в Китае появилась статуя огромного петуха, который очень напоминает Дональда Трампа. У петуха, который был установлен в качестве талисмана для торгового центра, мимика, прическа и жесты походят на внешний вид нового главы Белого дома.




Теги: Донбасс, снег, немка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх