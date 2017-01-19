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Немка поселила у себя снежного Трампа
19.01.2017 21:48
Жительница Германии своими руками создала копию избранного президента США Дональда Трампа из снега.
Как передает Politeka cо ссылкой на агентство Reuters, девушка поставила снежную карикатурную скульптура Трампа у себя на заднем дворе.
Необычная скульптура сделана в виде огромной головы Трампа с открытым ртом, что, скорее всего, демонстрирует характерную мимику новоизбранного президента в представлении автора.
Напомним, в конце 2016 года в Китае появилась статуя огромного петуха, который очень напоминает Дональда Трампа. У петуха, который был установлен в качестве талисмана для торгового центра, мимика, прическа и жесты походят на внешний вид нового главы Белого дома.
Теги: Донбасс, снег, немка
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