Патриарху Кириллу подарят «православный» телефон за 1,5 млн (фото)

19.01.2017 12:10

Российский производитель люксовых телефонов хочет подарить патриарху Московскому и всея Руси Кириллу люксовый гаджет, покрытый сусальным золотом.

Об этом сообщают «РИА-Новости».

Отмечается, что телефон станет первым в коллекции, посвященной Русской православной церкви. Корпус мобильника покрыт сусальным золотом по специальной технологии золочения, аналогично позолоте куполов православных храмов. На крышке устройства выгравирован крест и надпись: «Спаси и сохрани».

Цена подобного «православного» гаджета варьируется от 380 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей (с кнопками, инкрустированными бриллиантами).

«Хотим первый преподнести патриарху. Сейчас по официальным каналам Патриархии запросили, как это сделать. На следующей неделе планируем провести освящение нескольких первых телефонов в Москве», — заявил представитель российской компании.

Источник: politeka.net.