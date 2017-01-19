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По боевикам ИГ на юге Ливии отработали авиаударами бомбардировщики США
Американские бомбардировщики B-2 нанесли авиаудары по лагерям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на юге Ливии, передают РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN и чиновников.
Авиаудары были нанесены в ночь на четверг по двум лагерям боевиков, расположенным приблизительно в 45 километрах от города Сирт. По данным источников, данная операция была одобрена уходящим президентом США Бараком Обамой несколько дней назад.
Как сообщает телеканал, разведывательный самолет США наблюдал за целями в течение нескольких недель, пока боевики осуществляли передвижение от Сирта в сторону побережья.
Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона, в результате авианалета могли быть уничтожены по меньшей мере 90 боевиков. По данным издания, ранее операция американских военных против боевиков была ограничена границами города Сирта. Авиаудары за пределами этой территории требовали пересмотра со стороны Белого дома.
Ранее в декабре Африканское командование ВС США (AFRICOM) официально сообщило об окончании операции против террористической группировки ИГ в Ливии, где боевиков удалось изгнать из крупного города Сирт.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, война, Ливия
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