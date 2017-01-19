- Выборы-2020: Трамп раскрывает карты10:18
- Пономарь: Сковородка Трампа разогрелась еще больше10:05
- Восхождение Трампа09:30
- Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию 08:57
- Венесуэла выпустила вертикальные банкноты07:49
- Китай намерен помочь Украине в войне против России07:25
- Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения06:45
- Призрак Путина бродит по Европе19:30
- Россия и Турция начали свою первую совместную операцию против ИГИЛ18:40
- Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие – глава МИД РФ16:00
Пономарь: Сковородка Трампа разогрелась еще больше
Уже четверг на календаре, и сегодня нужно отметить несколько очень важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, сковородка Трампа нагрелась еще сильнее – американка Саммер Зервос, бывшая участница шоу «Кандидат», ведущим которого был Дональд Трамп, подала против избранного президента иск в суд Нью-Йорка. Женщина обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах, защищая свои честь и достоинство.
«Еще одна новость, которую мы с вами уже прогнозировали. Кайл Поуп, главный редактор издания Columbia Journalism Review, обратился к Дональду Трампу с помощью открытого письма. От лица всего пресс-пула Белого дома Поуп сообщил, что избранный президент не сможет остановить всех журналистов, и его попытки лишить доступа медиа к чиновникам не смогут ни к чему привести – представители прессы всегда найдут источники», пишет обозреватель.
По словам Пономаря, есть и еще одна очень хорошая новость. Кандидатура Джеймса Маттиса была утверждена Сенатом США, и теперь этот человек станет министром обороны Соединенных Штатов.
Источник: from-ua.com.
Теги: политика, США, Донбасс
- К приезду Януковича в США готовят акции протеста
- Лазаренко будет просить в США политического убежища
- Показания Лазаренко могут доказать причастность Тимошенко к убийству Щербаня?
- Популярный в Америке водопроводчик Джо пошел в политику
- В США умер известный актер и политик Фред Томпсон
- Мельниченко собрался разговаривать с СБУ по Skype
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»19:00
- Нацгвардейцы стреляли под Мариуполем 17:20
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Выборы-2020: Трамп раскрывает карты10:18
- В киевских поликлиниках ввели электронную очередь10:10
- Пономарь: Сковородка Трампа разогрелась еще больше10:05
- Microsoft определил "срок годности" Windows 710:00
- В Лондон впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая (ВИДЕО)09:50
- 2016 год установил новый температурный рекорд09:40
- Восхождение Трампа09:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко