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В Индии слонов переодели в пижамы, чтоб не мерзли

19.01.2017 22:38
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В Индии слонов переодели в пижамы, чтоб не мерзли

По ночам животные сильно мерзнут и местные жители решили о них позаботиться.

Работники зоопарка "Wildlife SOS Elephant" пожаловались на сложные погодные условия и попросили местных жителей помочь слонам. Для животных нужно было сшить пижамы, чтоб они не мерзли по ночам, пишет "Daily Mail".

На просьбу о помощи откликнулись женщины из соседней деревни. За несколько месяцев они связали для двадцати слонов разноцветные пижамы. Первые трое животных уже переодеты и согреты.

Представитель зоопарка Картик Сатянараян утверждает, что слоны остались довольны обновкой.

 

Источник:  kp.ua.



Теги: Донбасс, Индия, слон, пижама
 
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