В Индии слонов переодели в пижамы, чтоб не мерзли

По ночам животные сильно мерзнут и местные жители решили о них позаботиться.

Работники зоопарка "Wildlife SOS Elephant" пожаловались на сложные погодные условия и попросили местных жителей помочь слонам. Для животных нужно было сшить пижамы, чтоб они не мерзли по ночам, пишет "Daily Mail".

На просьбу о помощи откликнулись женщины из соседней деревни. За несколько месяцев они связали для двадцати слонов разноцветные пижамы. Первые трое животных уже переодеты и согреты.

Представитель зоопарка Картик Сатянараян утверждает, что слоны остались довольны обновкой.

Источник: kp.ua.