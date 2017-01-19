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В Турции гремит политический секс-скандал

19.01.2017 16:46
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Против лидера оппозиции используют «грязный компромат».

Ветеран турецкого кино Генджо Эркал выступил со скандальным заявлением о том, что власти используют против лидера оппозиционной партии Националистического Действия (ПНД) «секс-компромат», сообщает Politeka со ссылкой на Twitter актера.

Эркал написал, что удивлен позиции Девлета Бахчели (председателя ПНД), который в течение долгого времени выступал критиком президента Эрдогана.

«Как же иначе объяснить его позицию. Говорят, что у властей есть запись его похождения, они просто взяли его в заложники. Удивительно…», – написал он.

 

Источник politeka.net.


 
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