В Турции гремит политический секс-скандал

19.01.2017 16:46

Против лидера оппозиции используют «грязный компромат».

Ветеран турецкого кино Генджо Эркал выступил со скандальным заявлением о том, что власти используют против лидера оппозиционной партии Националистического Действия (ПНД) «секс-компромат», сообщает Politeka со ссылкой на Twitter актера.

Эркал написал, что удивлен позиции Девлета Бахчели (председателя ПНД), который в течение долгого времени выступал критиком президента Эрдогана.

«Как же иначе объяснить его позицию. Говорят, что у властей есть запись его похождения, они просто взяли его в заложники. Удивительно…», – написал он.

Источник politeka.net.