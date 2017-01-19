Венесуэла выпустила вертикальные банкноты

19.01.2017 07:49

Новые купюры заменят старые, достоинством 100 боливаров.

В понедельник, 16 января, в Венесуэле начали выпускать новые вертикальные банкноты, чтобы заменить купюры достоинством 100 боливаров, которые стали практически бесполезны из-за гиперинфляции, сообщает Associated Press.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в прошлом месяце, что новые банкноты будут выпущены для замены старых, что должно облегчить жизнь многим венесуэльцам, которым приходится практически носить сумки с деньгами даже для самых простых транзакций. Банкнота достоинством 100 боливаров стоила около 2,8 американского цента по курсу черного рынка в понедельник.

В связи с этим были выпущены новые купюры достоинством от 500 до 20 тыс. боливаров. Наиболее крупная купюра стоит около $5,60 на черном рынке

Хотя эта мера была предназначена для того, чтобы сделать жизнь проще, в середине декабря начался хаос, когда Мадуро заявил, что купюры в 100 боливаров будут изъяты из обращения. По его словам, это связано с тем, что организованные преступные группировки накапливают такие банкноты.

Венесуэльцы бросились обменивать свои купюры, однако банки отказывались принимать их из-за отсутствия купюр большего достоинства для обмена. Некоторые люди даже сжигали купюры в 100 боливаров, полагая, что они стали не более чем бумагой после заявления Мадуро.

Президент Венесуэлы был вынужден отступить и позволил сохранить в обращении купюры в 100 боливаров. Он обвинил в этом своих политических оппонентов, а также США. По его словам, Америка препятствовала грузовым самолетам, которые должны были доставить новые банкноты в Венесуэлу.

Наконец в воскресенье,15 января, Мадуро заявил, что новые банкноты будут вводиться поэтапно начиная с понедельника, 16 января. Купюры в 100 боливаров остаются в обращении до 20 февраля. Это даст правительству время для введения новых банкнот.

Источник: comments.ua.