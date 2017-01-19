Восхождение Трампа

19.01.2017 09:30

«У меня нет никаких соглашений с РФ, она не имеет на меня никакого влияния, я независим от РФ», - уверяет 45-й президент США.

Для многих победа 70-летнего республиканца Дональда Трампа минувшей осенью на президентских выборах в США стала сродни шоку. Слишком он нетипичен, прямолинеен, неудобен, несдержан и ещё много всяких «не». И всё же - именно Трамп станет 45-м президентом Соединённых Штатов, официально вступив в должность 20 января. Кто же он, новый глава Белого дома? И как шёл к этой и прочим своим победам?

Киношколе предпочёл недвижимость

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Куинсе (штат Нью-Йорк). Его дедушка и бабушка со стороны отца были немецкими эмигрантами, а мама родом с Шотландии.

У Трампа двое братьев и две сестры - Фред-младший (ныне покойный), Роберт, Мэриэнн и Элизабет.

Будущий президент в 13 лет оказался в частной школе-интернате «Нью-Йоркская военная академия» (родители устроили его туда в надежде направить энергию самоуверенного Дональда в позитивное русло). Сработало: Трамп не только подтянулся в учёбе, но и начал получать награды академии, играя в футбол и бейсбол.

В своей книге «Искусство заключать сделки» Трамп (а он автор множества книг, включая «Выживание на вершине», «Искусство возвращения», «Как стать богатым», «Формула успеха», «Трамп никогда не сдаётся. Как я превратил мои самые большие проблемы в успех») так рассказывает о студенческих годах: «После окончания Нью-Йоркской военной академии в 1964 году я думал о поступлении в киношколу... Но в итоге решил, что недвижимость - более прибыльный бизнес. Я начал учиться в Фордэмском университете... Но по прошествии двух лет решил, что учёба в колледже для меня - то же, как если бы я и не учился вовсе. Поэтому я подал заявление в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета - и поступил».

Он окончил Уортон в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов. И сразу начал карьеру в компании отца, которая занималась недвижимостью.

Путь к миллиардам

Один из первых проектов Дональда (он ещё учился в колледже) - модернизация заложенного без права выкупа 1200-квартирного комплекса «Свифтон-Виллидж» в Цинциннати, штат Огайо. Не сданными в аренду числились 66% квартир, а Трамп решил благодаря своему проекту реализовать 100% в течение года. Когда Trump Organization продала «Свифтон-Виллидж» за 12 млн долларов, компания получила 6 млн долларов чистой прибыли.

В 1971 году Трамп переехал в Манхэттен, где также сумел добиться и признания, и солидных барышей. Правда, многие его идеи «зарубило» правительство Нью-Йорка, хоть Дональд предлагал при серьёзной экономии средств дать жизнь немалому количеству застоявшихся проектов.

У него были взлёты и падения, но, пережив все финансовые кризисы, Трамп в рейтинге журнала Forbes в 2015 году «оценивался» в 4,1 млрд долларов. Личная недвижимость нового президента США впечатляет: башни, офисы, казино, отели, поля для гольфа, поместья, магазины... С 1996-го по 2015-й Трамп владел компанией Miss Universe Organization совместно с National Broadcasting Company («Эн-би-си»), проводя такие конкурсы, как «Мисс Вселенная», «Мисс США» и Miss Teen USA. Также Трамп удачно продал своё имя разным брендам.

Как он сумел столько добиться? Пожалуй, наиболее точный ответ дают цитаты самого миллиардера:

«Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания, и только люди убивают забавы ради. Даже друзья рады нанести удар в спину: им нужна ваша работа, ваш дом, ваши деньги, ваша жена и ваша собака, в конце концов. Враги и того хуже! Вы должны уметь защищаться. Мой девиз: «Нанимай лучших - и не доверяй им ни в чём».

«Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес».

Битва за пост президента

Основным лозунгом своей избирательной кампании Трамп сделал призыв: «Сделаем Америку снова великой».

В ходе президентской кампании он сделал ряд антимусульманских заявлений, а также пообещал построить стену на границе с Мексикой, изменить правила, согласно которым родившиеся на американской земле дети нелегальных эмигрантов получают гражданство США и депортировать всех нелегалов, уже находящихся в стране. Он то нахваливал президента РФ Владимира Путина за жёсткую политику, то обещал сбивать российские самолёты, совершающие опасные манёвры рядом с американскими.

Его нахрапистость, наглость, попрание стереотипов пришлись по сердцу большинству американских избирателей. В итоге 8 ноября 2016 года на президентских выборах Дональд Трамп сенсационно обставил Хиллари Клинтон.

В своем первом интервью газете The Wall Street Journal после оглашения результатов выборов Трамп заявил, что планирует сосредоточиться на борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» в Сирии, а также намерен решить проблемы США в сфере здравоохранения и занятости. Ещё подчеркнул, что будет добиваться усиления пограничного контроля, чтобы защититься от наркотиков и нелегальных мигрантов.

В эфире программы «60 минут» на телеканале CBS Трамп заявил, что откажется от президентской зарплаты (а это - 400 тысяч долларов в год).

Любовный фронт

О многочисленных любовных похождениях Трампа ходят легенды. Ему приписывают романы с моделями, киноактрисами, певицами. Официально же Дональд в брак вступал трижды.

В 1977 году Трамп женился на 28-летней Иване Зельничковой, которая подарила ему троих детей: Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Красавица перебралась в Штаты из Канады, а туда - из социалистической Чехословакии. Модель вскружила голову Дональду, став со временем не просто его второй половинкой, но и практически вторым лицом в его бизнес-империи (отвечала за дизайн интерьеров зданий, которые воздвигал Трамп и даже получила звание «Отельер года»-1990). После развода (в 1992-м) Зелничковой досталось 25 млн долларов отступных. Она основала фирму по торговле предметами роскоши, которые распространялись через телемагазин.

Трамп же в 1993-м женился на красотке Марле Мейплз (именно она похоронила его дебютный брак), которая была на 15 лет младше его первой супруги. Марла в разное время играла в кино и бродвейском мюзикле, вела радиошоу и чемпионат мира по рестлингу, помогала налаживать отношения между палестинскими и израильскими детьми... В этом союзе, продержавшемся до 1999 года, появилась на свет дочь Тиффани.

Ну, а 26 апреля 2004 года Трамп сделал предложение Меланье Кнавс из бывшей Югославии (нынешней Словении). В своё время она поступила в Люблянский университет по специальности архитектура и дизайн, но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан. Модельную карьеру начала в 16 лет, выступала на показах в Милане и Париже. Десять лет спустя она познакомилась с Трампом на Неделе высокой моды в Нью-Йорке. Но лишь спустя примерно ещё десять лет они стали супругами: поженились Дональд и Меланья, которая на 24 года моложе своего мужа (ей сейчас 46), 22 января 2005-го. Интересно, что в качестве гостя на той свадьбе присутствовала Хиллари Клинтон - будущая соперница Трампа в битве за кресло президента США.

20 марта 2006 года Меланья родила сына - Бэррона Уильяма Трампа. Малыш стал пятым ребёнком миллиардера, у которого также есть восемь внуков.

Кстати, свой бизнес Трамп, добившись президентства, решил передать сыновьям.

Мелания снималась обнажённой

Во время предвыборной гонки жене Трампа (а Меланья всячески поддерживала своего мужа и появлялась на всех его выступлениях и выходах в свет) досталось. Её фото прошлых лет в стиле «ню» (а у моделей подобного «добра», как правило, хватает) заполонили СМИ. Впрочем, мужскую часть населения это скорее восхищало. Билл Клинтон в качестве «первой леди» при потенциальной победе своей супруги «возбуждал» американцев поменьше.

Куда громче был скандал с выступлением Меланьи на съезде Республиканской партии в июле 2016 года. По данным СМИ, её речь была частично скопирована с речи супруга Барака Обамы - Мишель - в 2008 году на съезде Демократической партии.

«Я поддерживаю его, потому что знаю - он с этим справится, - так Меланья ответила на вопрос о президентских амбициях Трампа. - Он любит американский народ и хочет помочь ему».

Наследил в кино и шоу

Юношеские мечты о киношколе Трамп реализовал, став достаточно богатым и известным. Он был дважды номинирован на премию «Эмми» за комично сыгранные роли самого себя в телесериалах и художественных фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни», «Любовь с уведомлением» и как характерный герой в фильме «Шалопаи». Трамп также участвовал в различных ток-шоу и других телевизионных программах.

В 2003-м он стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Кандидат» на канале «Эн-би-си». Участники проекта боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний Трампа. Те, кто не проходил испытаний, были «уволены», то есть выбывали из игры. В первый год показа шоу Трампу платили по 50 тысяч долларов за серию, а начиная со второго сезона - уже по три миллиона за серию, что сделало Дональда одним из самых высокооплачиваемых людей на телевидении.

В 2007 году Трамп получил звезду на Голливудской аллее славы - за своё участие в телесериале «Кандидат».

Ольга НИКОЛАЕВА.