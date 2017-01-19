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Выборы-2020: Трамп раскрывает карты
Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах на следующие выборы, которые состоятся в 2020 году. Об этом сообщает издание The Washington Post. В интервью WP Трамп заявил, что уже подготовил слоган, с которым будет бороться за пост президента США в 2020 году, передают Вести.
«Сохраним Америку великой», — именно такой лозунг станет использовать Трамп для предвыборной кампании 2020 года.
После того, как политик поделился своими планами с журналистами, он потребовал от одного из юристов зарегистрировать слоган в ведомстве по патентам и товарным знакам США.
Трамп признался, что не хотел раскрывать идею нового лозунга преждевременно, однако решил изменить свою позицию. По словам президента, он уверен, что за четыре года сможет сделать Америку великой страной. Поэтому причин скрывать планы побороться за президентское кресло еще раз у него нет.
Он также заявил, что идея лозунга для будущей предвыборной кампании появилась еще в конце 2012 года. Трамп считает, что именно этот слоган позволит ему оставаться на посту президента два срока, так как подтвердит важность его политики для страны.
Отметим, что в 2016 году для избирательной кампании политик использовал другой слоган - "Сделаем Америку снова великой". Этот лозунг стал чрезвычайно популярен в США и по всему миру.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, президент, выборы
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