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CNN назвал преемников Трампа в случае его смерти

20.01.2017 16:45
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CNN назвал преемников Трампа в случае его смерти

Американский телеканал CNN провел исследование и выяснил, кто будет исполнять обязанности президента США в случае убийства Дональда Трампа во время его инаугурации в пятницу, 20 января 2017 года, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно действующему американскому законодательству, в случае смерти президента или утраты им дееспособности пост главы государства переходит к вице-президенту, которым сегодня, после инаугурации Трампа, станет Майк Пенс.
Следующими в президентской линии преемственности стоят спикер Палаты представителей США (3 января 2017 года на эту должность был переизбран республиканец Пол Райан) и временный президент Сената (с 6 января 2015 года на этой должности находится Оррин Хэтч).
Если же во время инаугурации Трампа трагическая участь постигнет и этих высокопоставленных чиновников, обязанности главы государства будет исполнять государственный секретарь США.
За свое исследование телеканал CNN уже подвергся жесткой критике. В частности, журналистов обвинили в подстрекательстве к насилию и терроризму.



Теги: президент, смерть, CNN, Дональд Трамп
 
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