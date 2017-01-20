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Дональд Трамп принес присягу и стал 45-ым президентом США
20.01.2017 19:09
Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Церемония инаугурации проходит в Вашингтоне, сообщают СМИ.
«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал Трамп во время инаугурации.
Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.
Он также заявил, что 20 января «запомнят как день, когда люди снова стали правителями своей страны».
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, президент, присяга, трамплин
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