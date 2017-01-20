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Дональд Трамп принес присягу и стал 45-ым президентом США

20.01.2017 19:09
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Дональд Трамп принес присягу и стал 45-ым президентом США

Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Церемония инаугурации проходит в Вашингтоне, сообщают СМИ.

«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал Трамп во время инаугурации.

Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.

 «Мы передаем власть из Вашингтона людям! Слишком долго простой народ не получал часть богатства от процветающего Вашингтона. Сокращалось количество рабочих мест, эстэблишмент защищал себя. Их победы не стали вашими победами, их триумфы не стали вашими. Все это изменится прямо здесь и сейчас! Этот момент — Ваш!», — сказал Трамп в своей речи.

Он также заявил, что 20 января «запомнят как день, когда люди снова стали правителями своей страны».


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, президент, присяга, трамплин
 
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