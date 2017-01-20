Известные американцы вышли на митинг протеста против инаугурации Трампа

20.01.2017 07:27

В Нью-Йорке возле небоскреба Trump Tower, который принадлежит миллиардеру и новоизбранному президенту США Дональду Трампу, состоялась акция протеста против его инаугурации, назначенной на 20 января.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает "Апостроф".

Отмечается, что участие в митинге приняли кинозвезды Роберт Де Ниро, Алекс Болдуин, Марк Руффало, Джулиана Мур, Мариса Томей, режиссер Майкл Мур, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Так, Де Ниро, выступая на митинге, назвал Трампа "дурным примером для всей страны и этого города".

Алек Болдуин заявил, что нью-йоркцы не должны прогибаться перед Трампом.

В свою очередь режиссер Майкл Мур сказал, что в США началось очень опасное время, а будет еще хуже.