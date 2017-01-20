На інавгурації Трампа гімн США виконає українка (ВІДЕО)

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визначився з кандидатурою співачки, що виконає гімн під час урочистого вступу на посаду. пише news.vash.ua.

16-річна етнічна українка Джекі Іванко заспіває гімн США під час інавгурації Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня.

"Джекі Іванко виконає національний гімн на 58-й президентської церемонії інавгурації. Вона є джерелом натхнення для молодих людей по всьому світу. Джекі уособлює все найкраще і яскраве в Америці", - повідомляють представники нового президента.

Джекі Іванко стала знаменитою після виступу на телепередачі "Америка має талант". У 2010 році вона виконувала пісні під час урочистого запалювання вогнів Національної ялинки.