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На інавгурації Трампа гімн США виконає українка (ВІДЕО)

20.01.2017 10:27
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На інавгурації Трампа гімн США виконає українка (ВІДЕО)

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визначився з кандидатурою співачки, що виконає гімн під час урочистого вступу на посаду. пише news.vash.ua.

16-річна етнічна українка Джекі Іванко заспіває гімн США під час інавгурації Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня.

"Джекі Іванко виконає національний гімн на 58-й президентської церемонії інавгурації. Вона є джерелом натхнення для молодих людей по всьому світу. Джекі уособлює все найкраще і яскраве в Америці", - повідомляють представники нового президента.

Джекі Іванко стала знаменитою після виступу на телепередачі "Америка має талант". У 2010 році вона виконувала пісні під час урочистого запалювання вогнів Національної ялинки.

 


Фото: https://news.vash.ua/

Теги: США, Донбасс, Украинка, инаугурация, гимн, трамплин
 
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