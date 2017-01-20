Платье Мелании сравнили с нарядом Жаклин Кеннеди на инаугурации в 1961 году (ФОТО)

20.01.2017 20:58

Первая леди США Мелания Трамп надела на церемонию инаугурации мужа кашемировый жакет, платье, перчатки с клатчем от Ralph Lauren под названием "Голубое небо", передают СМИ со ссылкой на "Elle".

Образ Мелани на инаугурации во многом напоминает стиль бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

Американский модельер шил брючные костюмы для Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.