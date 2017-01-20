Последствия работы украинских хакеров: после публикации переписки куратора "ЛДНР" Суркова уволился глава его администрации

Глава аппарата помощника президента России Владислава Суркова уволился из-за публикации электронной переписки. Об отставке Александра Павлова "Ведомостям" рассказали два источника, близких к администрации президента, пишет российский сайт meduza.io.

По словам собеседников издания, Павлов уволился после того, как в октябре 2016 года "Киберхунта" опубликовала массив писем Суркова. При этом неназванный знакомый Суркова пояснил "Ведомостям", что слышал о "претензиях к нему [Павлову] по работе".

В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, "Ведомостям" заявили, что Павлов уволился по собственному желанию: "Три года отработал, устал".

Украинские хакеры из "Киберхунты" объявили о взломе электронной переписки Суркова в конце октября 2016 года, в сеть попали более 2300 писем, якобы из ящика в правительственном домене gov.ru.