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Последствия работы украинских хакеров: после публикации переписки куратора "ЛДНР" Суркова уволился глава его администрации
Глава аппарата помощника президента России Владислава Суркова уволился из-за публикации электронной переписки. Об отставке Александра Павлова "Ведомостям" рассказали два источника, близких к администрации президента, пишет российский сайт meduza.io.
По словам собеседников издания, Павлов уволился после того, как в октябре 2016 года "Киберхунта" опубликовала массив писем Суркова. При этом неназванный знакомый Суркова пояснил "Ведомостям", что слышал о "претензиях к нему [Павлову] по работе".
В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, "Ведомостям" заявили, что Павлов уволился по собственному желанию: "Три года отработал, устал".
Украинские хакеры из "Киберхунты" объявили о взломе электронной переписки Суркова в конце октября 2016 года, в сеть попали более 2300 писем, якобы из ящика в правительственном домене gov.ru.
Фото: surkov.livejournal.com/
Теги: Россия, Донбасс, увольнение, аппарат Илизарова, главврач, Владислав Ващук
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