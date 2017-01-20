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Последствия работы украинских хакеров: после публикации переписки куратора "ЛДНР" Суркова уволился глава его администрации

20.01.2017 10:52
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Последствия работы украинских хакеров: после публикации переписки куратора "ЛДНР" Суркова уволился глава его администрации

Глава аппарата помощника президента России Владислава Суркова уволился из-за публикации электронной переписки. Об отставке Александра Павлова "Ведомостям" рассказали два источника, близких к администрации президента, пишет российский сайт meduza.io.

По словам собеседников издания, Павлов уволился после того, как в октябре 2016 года "Киберхунта" опубликовала массив писем Суркова. При этом неназванный знакомый Суркова пояснил "Ведомостям", что слышал о "претензиях к нему [Павлову] по работе".

В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, "Ведомостям" заявили, что Павлов уволился по собственному желанию: "Три года отработал, устал".

Украинские хакеры из "Киберхунты" объявили о взломе электронной переписки Суркова в конце октября 2016 года, в сеть попали более 2300 писем, якобы из ящика в правительственном домене gov.ru.

Подлинность одного письма, отправленного на имя Павлова, затем подтвердил предприниматель Евгений Чичваркин.
Сам Сурков никак не отреагировал на публикацию переписки. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сурков талантлив, а значит "естественно, все стремятся ему что-то приписывать". Песков напрямую не опроверг подлинность переписки.

Фото: surkov.livejournal.com/

Теги: Россия, Донбасс, увольнение, аппарат Илизарова, главврач, Владислав Ващук
 
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