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Российский поэт порадовал читателей новыми стихами о Трампе, Путине и путанах
Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал злободневное стихотворение, высмеивающее слова президента РФ Владимира Путина о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не пошел бы к российским проституткам. Стих Орлов опубликовал на своей странице в Facebook.
Стихотворение написано на мотив известной песни "В нашем доме поселился замечательный сосед". Поэт отметил, что оно основано на цитатах из выступления президента РФ на встрече с президентом Молдовы Додоном.
Как же нам не веселиться,
Тут же всякий будет рад:
Поселился в нашем «Ритце»
В президенты кандидат.
Он и сам не знал когда-то
(Мы-то знали наперёд),
Что его народ из Штатов
В президенты изберёт.
Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару-пам.
Выбрал номер лучший самый,
Мы сидим за стенкой ждём,
Ну а он кровать Обамы
Золотым полил дождём.
Трамп не сам, конечно писал,
Проституток пригласил,
А Анжела и Алиса
Постарались со всех сил!
Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару-пам!
Наши девки знают дело,
Ведь Алиса – лейтенант,
А полковника Анжелу
Помнят Меркель и Оланд.
Помотало их по свету,
Представительниц Руси,
Их на свете лучше нету,
Хоть у Путина спроси!
Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару-пам!
Лучших в мире проституток
Тут, в Росссии – пруд пруди!
Сомневаешься? Минутку!
Телевизор погляди:
Там полно телеведущих
Льют потоки жёлтых слов,
Лучшие из вездессущих –
Соловьёв и Киселёв.
Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару-пам!
На нью-йоркские Майданы,
Защищая нас с тобой,,
Ради Путина путаны
Как одна готовы в бой!
Ну а если их закажет
Трамп в овальный кабинет…
Президент же зря не скажет,
Лучше наших в мире нет!
Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару, Трамп-памп,
Пару-рару-пам!
(Основано на цитатах из выступления президента РФ на встрече с президентом Молдовы Додоном:
"Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками… с пониженной социальной ответственностью. Хотя они самые лучшие в мире, безусловно!"
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, Путин, Орландо, стихи, путевка, трамплин
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