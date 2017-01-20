Российский поэт порадовал читателей новыми стихами о Трампе, Путине и путанах

20.01.2017 09:18

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал злободневное стихотворение, высмеивающее слова президента РФ Владимира Путина о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не пошел бы к российским проституткам. Стих Орлов опубликовал на своей странице в Facebook.

Стихотворение написано на мотив известной песни "В нашем доме поселился замечательный сосед". Поэт отметил, что оно основано на цитатах из выступления президента РФ на встрече с президентом Молдовы Додоном.

Как же нам не веселиться,

Тут же всякий будет рад:

Поселился в нашем «Ритце»

В президенты кандидат.

Он и сам не знал когда-то

(Мы-то знали наперёд),

Что его народ из Штатов

В президенты изберёт.

Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару-пам.

Выбрал номер лучший самый,

Мы сидим за стенкой ждём,

Ну а он кровать Обамы

Золотым полил дождём.

Трамп не сам, конечно писал,

Проституток пригласил,

А Анжела и Алиса

Постарались со всех сил!

Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару-пам!

Наши девки знают дело,

Ведь Алиса – лейтенант,

А полковника Анжелу

Помнят Меркель и Оланд.

Помотало их по свету,

Представительниц Руси,

Их на свете лучше нету,

Хоть у Путина спроси!

Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару-пам!

Лучших в мире проституток

Тут, в Росссии – пруд пруди!

Сомневаешься? Минутку!

Телевизор погляди:

Там полно телеведущих

Льют потоки жёлтых слов,

Лучшие из вездессущих –

Соловьёв и Киселёв.

Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару-пам!

На нью-йоркские Майданы,

Защищая нас с тобой,,

Ради Путина путаны

Как одна готовы в бой!

Ну а если их закажет

Трамп в овальный кабинет…

Президент же зря не скажет,

Лучше наших в мире нет!

Трамп-пам, пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару, Трамп-памп,

Пару-рару-пам!

(Основано на цитатах из выступления президента РФ на встрече с президентом Молдовы Додоном:

"Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками… с пониженной социальной ответственностью. Хотя они самые лучшие в мире, безусловно!"