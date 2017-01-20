"С этого самого дня будет новая стратегия: Америка прежде всего" - из инаугурационной речи Трампа

20.01.2017 19:37

Об этом в ходе своей инаугурационной речи, которую транслировал телеканал "112 Украина", заявил 45-й президент США Дональд Трамп.

"Многие десятилетия мы давали деньги иностранным промышленности, а не американцам, субсидии другим странам, позволив упасть нашим военным силам. Мы защищали границы других стран и не защищали свой собственный границу. Мы истратили триллионы долларов за границу в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах американских рабочих, оставшихся без работы. Богатство нашего среднего класса исчезло, а затем были распределены по всему миру. Но это в прошлом. А сейчас мы ожидаем и смотрим только в будущее. Сегодня мы собрались здесь и хотим, чтобы нас услышали в каждом городе, в каждой иностранной столице и во всех коридорах власти. С этого самого дня будет новая стратегия, будет управлять нашей страной. С этого дня Америка будет прежде всего. Америка прежде всего", - заявил Трамп.

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп - 45-й президент США. Он выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.