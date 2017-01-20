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Шутка Жванецкого по поводу смертельного "Боярышника" не понравилась россиянам (ВИДЕО)

20.01.2017 12:19
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Шутка Жванецкого по поводу смертельного "Боярышника" не понравилась россиянам (ВИДЕО)

Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net.

В частности, одессит отметил, что можно продать японцам один из Курильских островов, а на вырученные средства купить много водки всем страждущим жителям России. Видео с этой речью Жванецкого появилось в Интернете и вызвало самые жаркие обсуждения. Впрочем, сатирик не готовил речь заранее, а лишь ответил в студии на вопрос телеведущего о том, какими способами нужно внушить россиянам мысль о том, что нельзя употреблять «Боярышник». «Что бы сделал лично я? Наверно, я бы продал японцам один из Курильских островов. Эти дикие деньги помогли бы людям – у них появились бы средства на хорошую водку», заявил сатирик. 

Также он отметил, что когда-нибудь, возможно, россияне смогут чему-то научиться у своих соседей японцев. Зрители, находившиеся в студии, посмеялись над заявлением сатирика, однако в соцсетях многие пользователи негодуют, называя Жванецкого «старым м.даком, выжившим из ума» и «умничающей еврейской мордой». 


Фото: eveningkiev.com/

Теги: Россия, Донбасс, алкоголь, продажа, шутка, Михаил Жванецкий, Курильские острова
 
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