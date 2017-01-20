Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)

20.01.2017 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщает Depo.ua, перед церемонией инаугурации избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией прибыл на молебен в храм Сент-Луис, расположенный напротив Белого дома.

После этого они прибудут в Белый дом, где сначала состоится оглашение гостей, а потом официальная часть присяги Трампа, которая запланирована на 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву) в районе западного фасада Капитолия.

После приведения Трампа к присяге от Капитолия до Белого Дома пройдет традиционный парад. В нем примут участие около 8 тыс. человек из 40 организаций, в том числе средних школ, университетских оркестров, групп ветеранов, служб быстрого реагирования.

Вечером (в 01:00 21 января по Киеву) состоится праздничный бал, а утром – молитвенный завтрак в Национальном соборе США. Туда приглашены несколько тысяч представителей религий, а также политическая и деловая элита США.



Фото: www.depo.ua/

Теги: Донбасс, Вашингтон, инаугурация, трамплин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх