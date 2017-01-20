- «Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами18:06
- Смена риторики - "рупор" Путина назвал Трампа "не нашим человеком" (ВИДЕО)18:00
- В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)17:45
- CNN назвал преемников Трампа в случае его смерти16:45
- Росія формує біля кордону з Україною мотострілкову дивізію16:31
- Шутка Жванецкого по поводу смертельного "Боярышника" не понравилась россиянам (ВИДЕО)12:19
- Інавгурація Трампа: українські політики платили по 200 тис. доларів за місце за столиком неподалік від нового президента США11:55
- Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты11:32
- Последствия работы украинских хакеров: после публикации переписки куратора "ЛДНР" Суркова уволился глава его администрации10:52
- На інавгурації Трампа гімн США виконає українка (ВІДЕО)10:27
В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщает Depo.ua, перед церемонией инаугурации избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией прибыл на молебен в храм Сент-Луис, расположенный напротив Белого дома.
После этого они прибудут в Белый дом, где сначала состоится оглашение гостей, а потом официальная часть присяги Трампа, которая запланирована на 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву) в районе западного фасада Капитолия.
После приведения Трампа к присяге от Капитолия до Белого Дома пройдет традиционный парад. В нем примут участие около 8 тыс. человек из 40 организаций, в том числе средних школ, университетских оркестров, групп ветеранов, служб быстрого реагирования.
Вечером (в 01:00 21 января по Киеву) состоится праздничный бал, а утром – молитвенный завтрак в Национальном соборе США. Туда приглашены несколько тысяч представителей религий, а также политическая и деловая элита США.
Фото: www.depo.ua/
Теги: Донбасс, Вашингтон, инаугурация, трамплин
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- На визит в Вашингтон делегация во главе с Порошенко потратила пять миллионов
- Военные стали Обамами
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак17:56
- Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже17:20
- Все виды вооружения и четырехзначные цифры - боевик Басурин снова решил поразить воображение жителей "ДНР"17:13
- Оккупированный Донецк содрогается от разрыва снарядов, в районе Авдеевской промки идет бой17:10
- На КПВВ "МАйорск" задержали жительницу оккупированного Донецка, которая создала бизнес по подделке документов17:05
- Полиция задержала жителя Дружковки, который застрелил знакомого и забаррикадировался в доме16:55
- В районе оккупированной Еленовки под обстрел боевиков попал автобус, ранена женщина16:23
- СБУ задержала «чиновницу ЛНР», которая приехала оформлять украинскую пенсию (ВИДЕО)16:10
- В Краматорске пьяный офицер ВСУ после совершенного ДТП заблокировал доступ к автомобилю и препятствовал работе полицейских15:49
- Оккупированные районы Донбасса стремительно вымирают (ИНФОГРАФИЯ)15:33
- В киевской многоэтажке оборвался лифт с женщиной и 3-летним ребенком18:24
- «Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами18:06
- Смена риторики - "рупор" Путина назвал Трампа "не нашим человеком" (ВИДЕО)18:00
- Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак17:56
- В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)17:45
- Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже17:20
- Все виды вооружения и четырехзначные цифры - боевик Басурин снова решил поразить воображение жителей "ДНР"17:13
- Оккупированный Донецк содрогается от разрыва снарядов, в районе Авдеевской промки идет бой17:10
- На КПВВ "МАйорск" задержали жительницу оккупированного Донецка, которая создала бизнес по подделке документов17:05
- Полиция задержала жителя Дружковки, который застрелил знакомого и забаррикадировался в доме16:55
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов