В жизни она очень вежливый, приятный и спокойный человек - СМИ собирают информацию о первой леди США (ФОТО)

20.01.2017 19:44

20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа, а вместе с ним в Белый дом въедет его супруга Мелания. Несмотря на то что Мелания Трамп старалась по возможности держаться в стороне от предвыборной кампании, внимания ей уделяли предостаточно: не каждый год фотомодель из Словении становится первой леди США. Критики называют Меланию Трамп «женой напоказ», а люди, знакомые с ней лично, утверждают, что она очень вежливый и приятный человек — пусть и не склонный публично спорить с мужем. О первой леди США пишет "Медуза".

Влияние первой леди на политику часто недооценивают, и зря: ее работа включает в себя куда больше, чем парадные появления на публике и занятие благотворительностью. По словам Кати Мартон, автора книги«Hidden Power: Presidential Marriages That Shaped Our History» («Невидимая власть: как президентские браки формируют историю»), президентство — это работа для двоих: первая леди должна напоминать президенту о важных проблемах, которые он упускает из виду, и откровенно говорить, когда он делает что-то не то. Мартон также называет Меланию наименее подготовленной первой леди в истории, и это мнение разделяют многие американцы. Это, однако, не единственное отличие Мелании от предшественниц: она станет первой на этом посту, для кого английский язык не родной, и первой почти за 200 лет, родившейся не в США.

Мелания родилась и выросла в Словении; ее детство прошло в Севнице, городке в часе езды от столицы с населением 5 тысяч человек. Отец Мелании, Виктор Кнавс, продавал автомобили, а мать Амалия создавала принты для фабрики детской одежды. В интервью Мелания рассказывает, что с любовью вспоминает свое детство, а ее сын Бэррон даже говорит на словенском, что не мешает бывшим соотечественникам обвинять ее в игнорировании своих корней. К примеру, Дональд Трамп посетил родину своей жены всего один раз, в 2002 году, и провел там только три часа.

В 1990-е Мелания заняла второе место на модельном конкурсе, который проводил словенский журнал Jana, и бросила учебу в Люблянском университете, чтобы начать карьеру модели в Милане. В 1996 году она переехала в Нью-Йорк. Мелания была достаточно успешной, хоть и не супермоделью; ее снимали в том числе такие именитые фотографы, как Марио Тестино и Патрик Демаршелье. Мелания встретила Дональда в 1998 году и в 2005-м вышла за него замуж. С тех пор она практически полностью посвятила себя семье, иногда отвлекаясь на создание линии украшений или средств по уходу за кожей.

С одной стороны, история Мелании действительно напоминает сказку о Золушке — скромная, тихая девушка из словенского поселка оказалась в Белом доме, чего, кажется, не ожидала сама; в таких обстоятельствах сложно доказать, что ты смог добиться чего-то не только благодаря удачному замужеству. С другой стороны, история знакомства Дональда и Мелании не слишком напоминает охоту за богатым женихом: широко известна история о том, как Мелания не дала Трампу свой телефон на вечеринке и потом долго отказывалась с ним видеться из-за его репутации охотника за женщинами. Кроме того, Мелания самостоятельно развивает свой бизнес — ее линия украшений (скорее успешная) и косметическая линия (скорее неудачная) не входят в Trump Corporation.

Те немногочисленные сведения о семье Трампов, которыми располагает общество, скорее говорят об обратном. В интервью Harperʼs Bazaar Мелания с гордостью говорит, что ничего не требует от Дональда, чтобы не стать «ворчливой, капризной женой»; в интервью GQ сообщает, что и муж поддерживает ее желания — например, не протестует против часовой ванны или массажа. Сам Трамп неоднократно отмечал, что ни разу в жизни не менял подгузник и не гулял с детьми в парке — этим занимается исключительно его жена.

В интервью для GQ Мелания Трамп подчеркнула, что не делится политическими взглядами на публике: «Я приняла решение не лезть в политику. Это работа моего мужа». Это не означает, что политических взглядов у Мелании нет — она называет себя очень политически активной в частной жизни, но делится своими взглядами она только с мужем. Мелания не во всем соглашается с Дональдом, однако эти разногласия никогда не озвучиваются на публике: даже на вопросы о том, нравится ли ей прическа мужа, Мелания со всей серьезностью отвечает: «Я люблю его таким, какой он есть». Умение говорить загадочные или даже противоречивые вещи объединяет супругов.

Мелания держалась в стороне от предвыборной кампании — куда более активно Дональда поддерживала его старшая дочь, Иванка. По мнению политического консультанта Франка Лунтца, это было правильное решение: «Политика — это не ее родной язык, и не второй, третий или пятый. Это не ее мир. А если это не твой мир — ты совершишь ошибку». Это косвенно подтверждает один из самых ярких эпизодов кампании с участием Мелании: ее речь на Национальной конвенции Республиканской партии. Резонанс вызвало не само выступление, а тот факт, что оно подозрительно напоминало речь Мишель Обамы в 2008 году — настолько, что многие журналисты заговорили о плагиате. Сам Трамп назвал это «невинной ошибкой» спичрайтеров.

После избрания Трампа президентом медиа начали тщательно воссоздавать образ гламурной — возможно, даже излишне гламурной — первой леди: первые ее действия на этом посту включают в себя создание отдельной комнаты для макияжа и причесок в Белом доме. Ее заочно сравнивают с Нэнси Рейган и Жаклин Кеннеди — элегантными и терпеливыми женами, которые были скорее иконами стиля, нежели лидерами общественного мнения. Мелания, однако, столкнулась с неожиданными трудностями: многие американские дизайнеры одежды, включая Тома Форда и Марка Джейкобса, отказались предоставлять ей свои услуги, в том числе из-за несогласия с политикой Трампа. Дизайнер София Теалле даже написала открытое письмо, в котором призвала коллег бойкотировать Меланию Трамп: «Сексизм, расизм и ксенофобия, которые распространяет штаб ее мужа, несовместимы с нашими общими ценностями».

Как ни удивительно, люди, которые знают Меланию лично, свидетельствуют, что в жизни она очень вежливый, приятный и спокойный человек, который физически не способен никого обидеть. «Миссис Трамп — отзывчивая жена, хорошая мать и просто прекрасный человек», — охарактеризовала первую леди бывшая супруга Руперта Мердока в интервью New York Times. Другие отмечают, что Мелания — это живое воплощение бренда Трампа, символ успеха в классическом его понимании. Хотя в глазах многих отстраненность Мелании переносит на нее все грехи мужа, сложно предугадать, как именно сложится карьера новой первой леди. Сама Мелания признается, что за долгие годы научилась невосприимчивости к чужим нападкам — а это нужно как моделям, так и политикам.





