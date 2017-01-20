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«Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами

20.01.2017 18:06
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«Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами

Президент США Барак Обама трогательно попрощался с американцами в Twitter, подчеркнув, что они сделали его «лучшим лидером и лучшим человеком», сообщают СМИ.

Американский лидер отметил: «Это была честь — служить вам. Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком».

При этом он попросил своих сограждан верить в свою способность добиться изменений: «Я верю в изменения, потому что я верю в вас».

Кроме того, Обама написал: «Я не буду останавливаться. Я буду там с вами, как гражданин, вдохновленный вашими голосами правды и справедливости, хорошего настроения и любви».


Фото: hyser.com.ua/

Теги: США, Донбасс, американец, Обама, прощание, Твигги
 
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