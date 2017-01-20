«Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами

20.01.2017 18:06

Президент США Барак Обама трогательно попрощался с американцами в Twitter, подчеркнув, что они сделали его «лучшим лидером и лучшим человеком», сообщают СМИ.

Американский лидер отметил: «Это была честь — служить вам. Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком».

При этом он попросил своих сограждан верить в свою способность добиться изменений: «Я верю в изменения, потому что я верю в вас».

Кроме того, Обама написал: «Я не буду останавливаться. Я буду там с вами, как гражданин, вдохновленный вашими голосами правды и справедливости, хорошего настроения и любви».