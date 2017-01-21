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Американцы многое поняли о России из ролика о жизни обитателей одного тверского подъезда (ВИДЕО)
В сети распространилось видео, на котором зафиксированы действия пожилых женщин в одном из подъездов в Твери. На кадрах ролика видно, как члены одной семьи, очень недовольные камерой видеонаблюдения в подъезде, пытаются уничтожить ненавистное им устройство. Ролик обнародовал владелец камеры – сосед дебоширов.
На одном из кадров видно, как пожилая женщина пытается сбить камеру, установленную на этаже, своей тростью. Затем пенсионерка, поняв, что аппарат ей не поддается, решила закрасить объектив краской из баллончика.
Однако злосчастная камера, которую возненавидели жильцы этого дома, осталась невредимой, и тогда еще одна дама, по некоторым данным, дочь пенсионерки, атаковавшей аппарат, разбивает камеру молотком.
В расправе над камерой участвует еще один жилец дома, по некоторым данным, сын женщины с молотком и внук бабушки. Однако он не пытается уничтожить аппарат, а предлагает своей бабушке разобраться с его владельцем. В свою очередь, женщина уводит буяна. Однако, молодой человек потом снова появляется в кадре и исполняет необъяснимые кульбиты на лестнице между этажей.
Как пишет styler.rbc.ua, американцев поразил ролик, на котором видно как жители одного из российских домов атакуют камеру видеонаблюдения. Запись о противостоянии с соседями стал одним из популярных за день на Reddit.
Пользователи ресурса отметили, что благодаря видео узнали много нового о России.
"Что я узнал: в России пожилые женщины — вандалы, а остальные — пьяны в хлам", - пишут в комментариях. "Просто в России такая плохая краска", - отмечают пользователи. "Если у русских такие соседи, как их можно в чем-то винить. Бабушки-вандалы…", - комментируют на сайте. "Круто, видео дает представление о самой обычной лестнице в России. Поразительно жалкое зрелище", — пишут пользователи Reddit.
Фото: https://styler.rbc.ua
Теги: Россия, Донбасс, Тверь, сеть, камера, соседи, подъезд
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