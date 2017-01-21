Команда нового президента США может стать самой богатой за всю историю Америки (ВИДЕО)

21.01.2017 09:31

В случае назначения на ключевые посты в США всех кандидатов, предложенных Дональдом Трампом, новая администрация президента может стать самой богатой за всю историю США. Суммарное состояние всех претендентов на должности в администрации оценивается в 6 миллиардов долларов, сообщает РБК.

Итак, кто есть кто в команде Трампа, если говорить о бизнесе и деньгах.

79-летний инвестор, банкир и специалист по антикризисному управлению Уилбур Росс сделал деньги (2,5 млрд доларов) на покупке и реструктуризации компаний. Росса называют "королем банкротств". 25 лет он проработал в нью-йоркском отделении банка Ротшильдов. В начале 1990-х Росс помог Трампу сохранить казино в Атлантик-Сити.

Винсент Виола (состояние 1,79 млрд долларов) — основатель одной из крупнейших в мире высокотехнологичных трейдинговых компаний Virtu Financial, владелец клуба НХЛ "Флорида Пантерз". Окончил военную академию США в Вест-Пойнте, служил в 101-й воздушно-десантной дивизии. Учился на юридическом факультете Нью-Йоркского университета.

Предполагается, что отвечать за весь малый бизнес в США будет Линда Макмэхон (состояние 1,6 млрд долларов). В 1979 году Макмэхон основала крупнейшую в мире федерацию рестлинга — WWE. По мнению Трампа, Макмэхон сможет снизить уровень администрирования в сфере малого бизнеса.

Бетси де Вос (более 1 млрд долларов) — филантроп, невестка Ричарда Девоса, основателя косметической фирмы Amway. В прошлом — председатель Республиканской партии в штате Мичиган.

Рекс Тиллерсон (состояние — 325 млн долларов), экс президент ExxonMobil. Ради госслужбы покинул свой пост в компании. В активах — пакет акций ExxonMobil. Претендует на должность госсекретаря США.

Стивен Мнучин (состояние — 300 млн долларов) — инвестор и бывший топ-менеджер банка Goldman Sachs, занимал высокие должности в нескольких хедж-фондах, работал финансовым менеджером в Голливуде. Был одним из продюсеров "Безумного Макса", "Гравитации" и других финансово успешных картин. Мнучин никогда не занимал политических постов.

Эндрю Паздер (состояние — 45 млн долларов), глава компании CKE Restaurants, управляющей, в частности, одной из крупнейших в мире сетей фастфуда Carl's Jr.. Неоднократно выступал против повышения минимальной оплаты труда, по его мнению, это мешает малому бизнесу и сокращает количество рабочих мест.

Близкий друг Трампа — нейрохирург Бен Карсон (состояние — 29 млн долларов). Первым в мире провел успешную операцию по разделению затылочных сиамских близнецов. За медицинские заслуги награжден одной из высших наград США — медалью Свободы. Автор шести мотивационных бестселлеров.

Элейн Чао (состояние семьи — 24 млн долларов) — при Буше-младшем была министром труда. Ее отец — судовой магнат, основатель компании Foremost Group. Чао состоит в советах директоров нескольких компаний, одна из них — банк Wells Fargo.

Том Прайс (состояние — 10 млн долларов) — хирург-ортопед, конгрессмен от Джорджии. Непримиримый противник политики Барака Обамы в сфере здравоохранения, Прайс обещает реформировать программу медицинского страхования Obamacare.

Ближайший советник во время предвыборной кампании Трампа — Джефф Сешнс (состояние — 6 млн доллавро). Сенатор от Алабамы. Был прокурором в южном округе этого штата, пробовал стать федеральным судьей, но не был одобрен сенатом из-за "расистских высказываний". Сешнс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Владеет шестью сотнями гектаров земли на западе штата, стоимостью не менее 2,5 млн долларов.

66-летний генерал морской пехоты в отставке Джеймс Мэттис (состояние — 5 млн долларов). Уже назначен главой Пентагона. Командовал дивизией во время вторжения в Ирак, участвовал в крупных кампаниях на Ближнем Востоке. В прессе Мэттиса называют Бешеный Пес и Воин-монах. Мэттис никогда не был женат, у него нет детей. Состоит в совете директоров оборонной компании General Dynamics Corporation.

Джон Келли (состояние — 4 млн долларов) — генерал морской пехоты в отставке, более 40 лет служил в армии. Командовал войсками на западе Ирака. Выступал против планов по закрытию тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Назначен главой министерства внутренней безопасности.

Рик Перри (состояние — 2 млн долларов) — бывший губернатор Техаса. Зарабатывает на публичных выступлениях и консультирует компанию строительной техники Caterpillar. В 2012 и 2016 годах выдвигался на пост президента США, но почти сразу выбывал из предвыборной гонки. Владеет долями в нескольких нефтяных и газовых компаниях.

Райан Зинке (состояние — 800 тыс. долларов) конгрессмен от штата Монтана. Служил в спецподразделении ВМС США. Коллекционирует произведения искусства и автомобили, среди них ретро-кадиллак 1938 года.

