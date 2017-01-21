Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

"Марш женщин" против президента Трампа собрал сотни тысяч американцев

21.01.2017 22:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Марш женщин" против президента Трампа собрал сотни тысяч американцев
Сотни тысяч американцев вышли на акции протеста против нового президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Как отмечается в сообщении, демонстрации под названием «Марш женщин» проходят в крупных городах Соединенных штатов. Одной из самых масштабных стала акция в Вашингтоне. Здесь, по оценке городских властей и организаторов, собрались около полумиллиона человек. Участница марша Джулия сказала «Эху», что она пришла требовать от нового главы Белого дома соблюдения фундаментальных гражданских прав.
Марш в Вашингтоне собрал больше людей, чем инаугурация Трампа накануне. На мероприятие приехали представители секс-меньшинств. По мнению активиста Сэма, нынешнее выступление – лишь начало.
Также акции протеста прошли в Нью-Йорке, Чикаго, других городах. Всего сегодня запланировано по меньше мере семьсот подобных демонстраций, - говорится в сообщении.

Фото: www.bbc.com/

Теги: США, Донбасс, президент, протест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх