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"Марш женщин" против президента Трампа собрал сотни тысяч американцев
21.01.2017 22:47
Сотни тысяч американцев вышли на акции протеста против нового президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Как отмечается в сообщении, демонстрации под названием «Марш женщин» проходят в крупных городах Соединенных штатов. Одной из самых масштабных стала акция в Вашингтоне. Здесь, по оценке городских властей и организаторов, собрались около полумиллиона человек. Участница марша Джулия сказала «Эху», что она пришла требовать от нового главы Белого дома соблюдения фундаментальных гражданских прав.
Марш в Вашингтоне собрал больше людей, чем инаугурация Трампа накануне. На мероприятие приехали представители секс-меньшинств. По мнению активиста Сэма, нынешнее выступление – лишь начало.
Также акции протеста прошли в Нью-Йорке, Чикаго, других городах. Всего сегодня запланировано по меньше мере семьсот подобных демонстраций, - говорится в сообщении.
Фото: www.bbc.com/
Теги: США, Донбасс, президент, протест
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