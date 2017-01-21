"Марш женщин" против президента Трампа собрал сотни тысяч американцев

21.01.2017 22:47

Сотни тысяч американцев вышли на акции протеста против нового президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Как отмечается в сообщении, демонстрации под названием «Марш женщин» проходят в крупных городах Соединенных штатов. Одной из самых масштабных стала акция в Вашингтоне. Здесь, по оценке городских властей и организаторов, собрались около полумиллиона человек. Участница марша Джулия сказала «Эху», что она пришла требовать от нового главы Белого дома соблюдения фундаментальных гражданских прав.

Марш в Вашингтоне собрал больше людей, чем инаугурация Трампа накануне. На мероприятие приехали представители секс-меньшинств. По мнению активиста Сэма, нынешнее выступление – лишь начало.

Также акции протеста прошли в Нью-Йорке, Чикаго, других городах. Всего сегодня запланировано по меньше мере семьсот подобных демонстраций, - говорится в сообщении.