Мнение российского политика: Россия на краю бездны, спасение - Трамп

21.01.2017 22:20

Ситуация для России сегодня катастрофическая. И в экономике и в политике. Ресурсы, накопленные в жирные годы, истощаются. Предпринимательство, которое способно возродить Россию, придушено и напугано. Идея легальной коррупции, как гарантии лояльности, с истощением ресурсов превращается в гарантию нелояльности при первой же возможности.

Полная политическая изоляция от всего остального мира. Статус уже не Империи зла, а злобного криминального сообщества, опасного всему остальному миру, пишет в facebook российский оппозиционный политик Константин Боровой.

"Но шанс изменить ситуацию есть. Он называется Трамп.

Мелко перехитрить не удастся.

1. Вернуть Крым и освободить Восток Украины.

2. Перестать провоцировать мир на Ближнем Востоке.

3. Победить коррупцию, как это сделали в Грузии за 2-3 года.

4. Освободить инициативу предпринимателей, как уже делалось в начале 90-х.

5. Прекратить злобную антигуманную пропаганду, дать свободу СМИ.

А при чем здесь Трамп, спросите вы? А ни при чем, он просто повод.

Можно провести с Трампом переговоры, но он всех этих требований выдвигать не будет. Ему-то чего? Нравится жить в дерьме – живите. Его волнует всякая мелочь, не существенная и для Путина.

Пиночет, Ли Куан Ю – не ангелы. Но авторы чуда в своих странах.

Я в чудеса не верю. Но все равно надеюсь", - отмечает Боровой.