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Мнение российского политика: Россия на краю бездны, спасение - Трамп
Ситуация для России сегодня катастрофическая. И в экономике и в политике. Ресурсы, накопленные в жирные годы, истощаются. Предпринимательство, которое способно возродить Россию, придушено и напугано. Идея легальной коррупции, как гарантии лояльности, с истощением ресурсов превращается в гарантию нелояльности при первой же возможности.
Полная политическая изоляция от всего остального мира. Статус уже не Империи зла, а злобного криминального сообщества, опасного всему остальному миру, пишет в facebook российский оппозиционный политик Константин Боровой.
"Но шанс изменить ситуацию есть. Он называется Трамп.
Мелко перехитрить не удастся.
1. Вернуть Крым и освободить Восток Украины.
2. Перестать провоцировать мир на Ближнем Востоке.
3. Победить коррупцию, как это сделали в Грузии за 2-3 года.
4. Освободить инициативу предпринимателей, как уже делалось в начале 90-х.
5. Прекратить злобную антигуманную пропаганду, дать свободу СМИ.
А при чем здесь Трамп, спросите вы? А ни при чем, он просто повод.
Можно провести с Трампом переговоры, но он всех этих требований выдвигать не будет. Ему-то чего? Нравится жить в дерьме – живите. Его волнует всякая мелочь, не существенная и для Путина.
Пиночет, Ли Куан Ю – не ангелы. Но авторы чуда в своих странах.
Я в чудеса не верю. Но все равно надеюсь", - отмечает Боровой.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Россия, Донбасс, спасение, катастрофа, Константин Бромберг, трамплин
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