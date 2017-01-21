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Подо льдами Антарктики ученые обнаружили много "рек" и трещин
Ученые заявили о том, что подо льдами Западной Антарктики скрывается несколько десятков трещин глубиной около километра, которые были выточены на дне моря в более холодные периоды истории Земли, пишет сайт zn.ua.
Выводы ученых были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Ежегодно ледяной щит Антарктики теряет 2,8 тысячи кубических километров льда, а в последние десятилетия ледяной покров сокращается все быстрее. Долгое время исследователи предполагали, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, но в 2013 климатологи установили, что больше половины льдов было растоплено теплыми течениями, которые омывают часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы-"реки", у подножия ледников.
Теперь же исследователи изучили снимки, которые были получены NASA в рамках проекта IceBridg в ходе наблюдения за ледяным щитом Антарктики с помощью геодезических самолетов с 2009 по 2016 год. В ходе исследования ученые наблюдали за тем, как много айсбергов откалывается от берегов на западном побережье Антарктики, и установили, что часть льда куда-то бесследно исчезает. Это заставило исследователей составить карту подповерхностных "рек" Антарктики.
В результате оказалось, что под ледниками Антарктики скрывается целая сеть гигантских трещин глубиной в 500-1200 метров, тянущихся по дну моря и уходящих глубоко под местные ледовые массивы. Под некоторыми ледниками, такими как ледник Кросса и Дотсона у берегов моря Амудсена, скрываются целые "долины" и пещеры, заполненные относительно теплой водой Южного океана.
Как считают авторы статьи, данные расселины, тоннели и "долины" были выточены в породах у шельфа Антарктиды в глубоком прошлом, когда площадь ледников Антарктики была гораздо выше, и те участки суши, которые сейчас находятся под водой, были ближе к поверхности из-за более низкого уровня моря. Вода, проникающая через эти трещины в основания ледников на суше, ускоряет их таяние, что объясняет то, почему их площадь сокращается быстрее, чем предсказывают климатические модели.
По мнению исследователей, подобные структуры заметно повышают возможность коллапса ледников Западной Антарктики и вероятность повышения уровня моря сразу на 1,2 метра к концу столетия.
Ранее украинские ученые заявили о том, что антарктическая озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами.
Фото: bnews.kz/
Теги: Донбасс, ученые, лед, трещина, Антарктида
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