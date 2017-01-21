Следуя традиции: Обама в Овальном кабинет оставил Трампу записку

21.01.2017 17:04

Издание "Independent" пишет, что Барак Обама, покидая Белый дом, на рабочем столе президента США в Овальном кабинете оставил Дональду Трампу записку. То же самое восемь лет назад для него сделал Джордж Буш-младший, передает replyua.net.



Американские СМИ пишут, что Обама оставил записку для нового президента США, следуя давней традиции – американские президенты делают так всегда. После этого Обама официально поприветствовал Трампа, только что прошедшего инаугурацию, они обменялись любезностями. По мнению журналистов, Обама покидал Белый дом в хорошем настроении – он шутил и позировал для фотокамер.



Когда Обама вошел впервые в Овальный кабинет восемь лет назад, он также обнаружил на своем рабочем столе записку, оставленную ему Бушем. В своем письме Буш поздравил Обаму со вступлением на пост и высказал ему слова поддержки. В нем было написано: "Очень немногие имели честь взять на себя ту ответственность, которую вы сейчас чувствуете. Очень мало тех, кто знает, какое волнение испытывает человек, находящийся в должности президента США, и с какими проблемами ему приходится сталкиваться. Вас ждут разные моменты – критики будут бушевать, ваши "друзья" разочаруют вас. Но вы всегда будете иметь поддержку Всемогущего Бога, который утешит вас, вашу семью, будет любить вас и вашу страну, которая проголосовала за вас, как и я".