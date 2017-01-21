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СМИ узнали, с кем первым из мировых лидеров встретится новый президент США

21.01.2017 21:29
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СМИ узнали, с кем первым из мировых лидеров встретится новый президент США

Первым мировым лидером, с которым новый американский президент может встретиться уже в ближайшие дни, скорее всего, станет Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. 

Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, об этом стало известно из осведомленных источников, близких к Дональду Трампу. Издание сообщает о том, что Трамп не собирается посещать Великобританию в ближайшее время, и Тереза Мэй сама прилетит в Вашингтон. Также источник назвал возможную дату визита в США британского премьер-министра – по его словам, поездка в Вашингтон запланирована на 26 января. В Вашингтоне Мэй проведет несколько дней, и, помимо самых разных встреч и переговоров, она намерена переговорить и с Трампом «с глаза на глаз». Однако власти Великобритании пока не подтвердили эту информацию официально. 

По мнению журналистов издания, Трампу самому не терпится встретиться с британским премьером. Как считают многие эксперты, в команде Трампа очень хотят, чтобы Великобритания и США возобновили свое сотрудничество до того уровня, который наблюдался около тридцати лет назад, когда странами руководили Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган. 


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, президент, встреча, Тереза Сканлан, трамплин
 
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