Топ-5 фантастичних суконь балу на честь інавгурації Трампа (ФОТО)

21.01.2017 14:49

Бал свободи з нагоди вступу на посаду нового президента США запам’ятається блискучим вбранням високих гостей, пишуть fakty.ictv.ua.

Відомо, що дизайнером бальної сукні першої леді США Меланії Трамп виявився Ерве П’єр, який раніше одягав Лору Буш і Мішель Обаму, працюючи спочатку в Oscar de la Renta, потім – у Carolina Herrera.

"Я відчуваю себе щасливим і вважаю за честь одягати Меланью Трамп, але цього разу вже під своїм ім’ям", — зізнався дизайнер

Зазначимо, що на танцполі сяяли усі Трампи, а також дружина віце-президента США Майка Пенса Карен Пенс.

Меланія Трамп

Карен Пенс, дружина віце-президента США Майка Пенса

Іванка Трамп із чоловіком

Тіффані Трамп із гостем

Лара Трамп, дружина Еріка Трампа