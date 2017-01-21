Трамп "переформатировал" сайт Белого дома

21.01.2017 15:15

На новом сайте Белого дома появился раздел, в котором будут размещать информацию о зарплатах его сотрудников, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Сейчас страница находится в стадии обновления. "Эта страница обновляется. Она будет содержать данные о заработной плате сотрудников Белого дома, как только соответствующая информация поступит от администрации Трампа", - говорится на странице.

Кроме того, сразу после вступления Дональда Трампа в должность главы США с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, гражданским правам, а также изменению климата и здравоохранению.