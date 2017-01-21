В России планируют брать отпечатки пальцев у всех иностранцев

21.01.2017 22:03

Министерство внутренних дел (МВД) России планирует ввести процедуру дактилоскопии для иностранцев, въезжающих в страну. Об этом в телеэфире канала «Россия-24» сообщила начальник главка по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова, пишет "Остров".

Она уточнила, что речь идет не только о трудовых мигрантах.

«Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу», - сказала Кириллова.

«Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих», - добавила она.