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В России планируют брать отпечатки пальцев у всех иностранцев

21.01.2017 22:03
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В России планируют брать отпечатки пальцев у всех иностранцев
Министерство внутренних дел (МВД) России планирует ввести процедуру дактилоскопии для иностранцев, въезжающих в страну. Об этом в телеэфире канала «Россия-24» сообщила начальник главка по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова, пишет "Остров".
Она уточнила, что речь идет не только о трудовых мигрантах.
«Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу», - сказала Кириллова.
«Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих», - добавила она.

Фото: https://www.nur.kz/

Теги: Россия, Донбасс, отпечатки пальцев, иностранцы
 
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