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В России предложили увеличить продолжительность светового дня

21.01.2017 16:59
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В России предложили увеличить продолжительность светового дня

Специалисты российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" предложили запустить орбитальную станцию освещения земной поверхности солнечным светом, сообщает zn.ua с сылкой на ТАСС.

"Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите", - говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике. 

Стоит отметить, что освещение в ночное время может нарушить биологические реакции у многих живых организмов, в том числе людей. Для решения этой проблемы исследователи предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света. 


Фото: zn.ua/

Теги: Россия, Донбасс, продолжительность жизни, увеличение, день
 
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