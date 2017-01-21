В России предложили увеличить продолжительность светового дня

21.01.2017 16:59

Специалисты российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" предложили запустить орбитальную станцию освещения земной поверхности солнечным светом, сообщает zn.ua с сылкой на ТАСС.

"Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите", - говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

Стоит отметить, что освещение в ночное время может нарушить биологические реакции у многих живых организмов, в том числе людей. Для решения этой проблемы исследователи предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.



