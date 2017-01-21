В Санкт-Петербурге прошла акция против российской агрессии в отношении Украины

На акцию, которая называется "Stop Putin's War in Ukraine 3.0", и проводится во всем мире, собралось много желающих выступить против агрессии России по отношению к Украине.

Стартовала акция с центра города, где активисты собрались с воздушными шариками. Шары эти символизировали флаг Украины, поскольку были желтые и голубые.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовали сами же участники акции. Сообщается, что помимо шаров, они взяли с собой различные плакаты. Среди плакатов были и с такими надписями: "За нашу и вашу свободу", "Свободу Николаю Карпюку и Станиславу Клыху", "Война с Украиной - преступление и позор России". И это далеко не все лозунги, с которыми выступали активисты.

Под конец участники акции мирно прошлись по Невскому проспекту. У Казанского собора активисты провели одиночные пикеты, подняв плакаты с лозунгами.

Стоит подметить, что 21 января такая акция прошла не только в Санкт-Петербурге, а также и в других городах и странах мира. Планируется, что подобной акцией удастся напомнить всему миру о том, что в Украине идет война, а также показать какую угрозу несет Российская Федерация для других стран.

Напомним, на столичном майдане Независимости, который стал символом украинской Революции, киевляне сегодня, 21 января, провели акцию против агрессии в Украине со стороны Российской Федерации.