Жуткое ДТП в Италии: в результате аварии погибли дети

21.01.2017 09:55

По меньшей мере 16 детей погибли в результате ДТП. Об этом сообщает news.liga.net со ссылкой на BBC.

Как уточняет AFP, авария произошла на севере Италии около Вероны. В автобусе было около 50 пассажиров - дети из Венгрии в возрасте от 14 до 18 лет.

39 детей пострадали, их госпитализировали. По сообщению спасателей, автобус врезался в столб и загорелся.

Водитель также может быть среди жертв.