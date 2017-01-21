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Жуткое ДТП в Италии: в результате аварии погибли дети

21.01.2017 09:55
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Жуткое ДТП в Италии: в результате аварии погибли дети

По меньшей мере 16 детей погибли в результате ДТП. Об этом сообщает news.liga.net со ссылкой на BBC. 

Как уточняет AFP, авария произошла на севере Италии около Вероны. В автобусе было около 50 пассажиров - дети из Венгрии в возрасте от 14 до 18 лет.

39 детей пострадали, их госпитализировали. По сообщению спасателей, автобус врезался в столб и загорелся. 

Водитель также может быть среди жертв.  


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, Италия, дети, автобус, ДТП
 
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