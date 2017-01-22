Британская ракета сбилась с курса и полетела в сторону США

22.01.2017 17:40

Минобороны Британии скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года. Об этом пишет Sunday Times, ссылаясь на источник в Военно-морской службе королевства, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на korrespondent.net.

Ракета Trident II D5, мощности которой хватит для уничтожения миллионов людей, была выпущена с подлодки Vengeance у побережья Флориды, но сбилась с курса и полетела в сторону США. Во время испытания ракета не несла ядерной боеголовки, рассказал собеседник издания.

«После того как первые за четыре года испытания закончились катастрофой, паника была на самом высоком уровне. В итоге на Даунинг-стрит решили скрыть факт провала. Они знали, какой ущерб это нанесло бы авторитету нашего ядерного сдерживания, если бы информация вскрылась», — заявил источник.

Пуск ракеты произошел перед голосованием в Палате представителей британского парламента о судьбе Triden и Минобороны Британии заявило, что последний пуск прошел успешно.

По данным Sunday Times, чтобы отчитаться о происшествии, в Палату представителей будет вызван министр обороны Великобритании Майкл Феллон.

Ранее сообщалось, что многоразовая ракета-носитель New Shepard в пятый раз успешно приземлилась.

Источник informat.com.ua