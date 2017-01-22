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Дорогу в Польше засыпало американскими снарядами

22.01.2017 14:00
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Дорогу в Польше засыпало американскими снарядами

Грузовик армии США попал в ДТП.

В Польше американский военный грузовик попал в аварию, в результате которой из него высыпались танковые снаряды, сообщил Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на местные СМИ.

ДТП с грузовиком американской армии произошло вечером в субботу на национальной дороге № 27 около города Свидница в Любушском воеводстве. По предварительной информации, водитель попал в занос, потерял управление над автомобилем и вылетел с дороги. Из грузовика на дорогу высыпались снаряды для танков. По данным полиции, движение на дороге было заблокировано.

Источник korrespondent.net



Теги: США, Донбасс, Польша, снаряды
 
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