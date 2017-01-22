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Как украинцы «купили» Трампа
Представители украинской политической и бизнес-элиты внесли свой «посильный» вклад в инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Напомним, что прагматичные американцы сделали из главного политического шоу Америки вполне себе коммерчески выгодное мероприятие.
Так, например, входной билет на двух человек стоил, в зависимости от места и близости столика к президентскому, — от 25 тысяч до 1 миллиона долларов. В стоимость самого дорогого входит цена за посещение всех инаугурационных мероприятий и ланч с выбранными членами правительства, Белого дома и Сената.
Но сверхдорогие цены не остановили украинскую элиту от возможности подышать одним воздухом с Трампом и показать миру, что они не чужие на этом празднике жизни.
Как сообщают СМИ, на протокольных мероприятиях в Вашингтоне были замечены нардепы от БПП Оксана Билозир и Валерий Карпунцов, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от "Народного фронта" Георгий Логвинский, Олег Кришин и Павел Унгурян, депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко, депутаты от "Оппозиционного блока" - Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Сергей Кивалов, внефракционный нардеп Борислав Береза.
Увидев на берегах Потомака многочисленный украинский «десант», американцы были немножко в растерянности, ведь администрация Барака Обамы постоянно утверждала, что Украина - бедная страна и нуждается в большой финансовой помощи.
С другой стороны, стало ясно, что хвастливые заявления россиян типа «Трампнаш» явно не имеют под собой серьезных оснований. Наша «элита» уже «заплатила» Трампу столько, что свою ближайшую речь Дональд Джонович, одетый в вышиванку, должен начать примерно так: «Моi любi, українськi друзi...»
Из украинского истеблишмента только один Михаил Саакашвили явно сэкономил на входном билете. Бывший губернатор Одесской области наблюдал за церемонией принятия присяги его «другом Трампом» из какого-то «простонародного» вашингтонского далека.
Источник 0629.com.ua
Теги: США, Донбасс, президент, украинцы
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