Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen

22.01.2017 08:00

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России. В заявлении корпорации говорится, что решение было принято по экономическим (падение продаж предприятия) и политическим (дискредитация фабрики и ее владельца в российских и украинских СМИ) причинам. Полная остановка производства запланирована на апрель этого года. При этом фабрику закрывают, а не продают, поскольку арест имущества, наложенный Следственными комитетом России в рамках уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Отметим, что наличие липецкой фабрики Roshen действительно было одним из главных претензий к Петру Порошенко. Если он говорит все время, что у нас с Россией война, то как Верховный главнокомандующий может иметь работающий актив во вражеской стране? Этим Порошенко постоянно попрекали.

Но попрекали уже давно. Более двух лет. Но почему именно сейчас Порошенко решил отреагировать на эту критику, если ранее он на нее не реагировал?

Страна разбиралась в вопросе.

Объявление о продаже

2 апреля 2014 года в интервью немецкой газете Bild кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил: "если меня изберут, я продам Roshen. Как Президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны".

После вступления в должность он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Была создана оффшорная компания PAP Ltd, на которую перевели все кондитерские заводы президента (в том числе, и Липецкую фабрику). Это было сделано в рамках предпродажной подготовки - чтобы не платить налоги в Украине.

Однако, прошел год, а сделка по купле-продаже так и не состоялась. И 14 января 2016 года президент заявил, что передал долю в Roshen в "слепой" траст.

Дело о махинациях с НДС

Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Липецкой фабрики Roshen по факту незаконного возмещения из государственного бюджета России налога на добавленную стоимость в сумме 180 млн рублей.

СК РФ утверждал, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещения НДС в размере более 180 млн рублей.

В начале 2016 года Московский суд наложил арест на имущество Липецкой фабрики: 14 объектов недвижимости, склад продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков, общей площадью более 700 тыс. кв метров. В решении суда говорилось, что арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.

Этот факт использовали сторонники Порошенко в Украине, чтобы убедить общественность - "фабрика не работает, все арестовано".

Но корреспондент "Страны" побывала на предприятии в Липецке и убедилось, что несмотря на арест имущество все прекрасно работает, подготовив об этом специальный репортаж.

Сделка, которая сорвалась

В мае 2016 года в СМИ появилась информация о наличии покупателя на российские активы Липецкой фабрики. Российская газета "Коммерсант" сообщила, что вероятным покупателем липецкой кондитерской фабрики Порошенко может стать российский холдинг "Славянка".

По данным издания, стоимость активов снижена до $100 млн.

Но в Roshen этого не подтвердили. "Это неправда. Корпорация "Славянка" интересовалась нашей фабрикой в России еще год назад. Но сделка не состоялась", - сообщили в компании.

Похвала от Путина

В октябре 2016 года стало известно, что процесс продажи российских активов корпорации Roshen, принадлежащей Петру Порошенко, "заморожен" из-за ареста, наложенного на активы компании. Об этом в эксклюзивном комментарии "Стране" сообщили в инвестгруппе ICU, которая занимается продажей компании.

В тоже время сам Путин, комментируя работу липецкой фабрики несколько по иному трактовал вопрос и сказал, что фабрика работает вполне успешно и особых претензий к ней у российских властей нет.

"Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности, - сказал Путин в октябре 2016 года. - То же самое касается и наших иностранных инвесторов, в том числе и украинских инвесторов. Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов, имея в виду, что он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области - фабрики "Рошен". Там есть и некоторые проблемы, связанные с НДС и судебные органы ввели определенные ограничительные меры. Но фабрика работает ритмично, вполне успешно, выплачивает зарплату, получает прибыль и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе - и с переводом ее за границу".

Жизнь налаживается

В декабре 2016 года стало известно, что задолженность по уплате налогов Липецкой кондитерской фабрики, эквивалентную нескольким миллионам долларов, была оплачена за счет помощи холдинга Roshen. Об этом говорится в постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда РФ.

Своим решением суд отказал российским налоговикам в праве списать 49,4 млн рублей со счетов Липецкой кондитерской фабрики, начисленных предприятию за неуплату налогов в 2012 году на сумму 285,92 млн руб (около $4,7 млн) и пени в 26,23 млн руб. Суды согласились с аргументами защиты Липецкой фабрики, что единовременное списание такой суммы нанесет ущерб предприятию.

Поэтому дело шло, в целом, к нормализации работы фабрики. Это же подтвердил "Стране" и в руководстве предприятия. Еще в декабре 2016 года менеджеры липецкого Roshen сказали нам, что они начали наращивать производство, ведут набор новых людей и о закрытии никто и не думал.

Что же произошло за неполных два месяца?

Обвинения в госизмене

В январе 2016 года экс-первый заместитель генпрокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин потребовал от СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Петра Порошенко.

Кузьмин считает, что в тот момент, когда Украина ведет войну с Россией "гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании Roshen систематически осуществляет умышленные действия в ущерб Украине".

"Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики Roshen и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий", - заявил Кузьмин.

В СБУ прокомментировали заявление Кузьмина: "Если официально поступит такое обращение, мы будем его рассматривать в установленном порядке".

Когда стало известно о закрытии Липецкой фабрики, Кузьмин связал это со своим заявлением. Об этом Кузьмин сказал в комментарии "Стране".

"Я связываю его решение со своим заявлением о госизмене Порошенко. Закрытие фабрики в России-это нужное, но, к сожалению, запоздавшее решение президента. Преступление уже совершено. Три года он финансировал российскую армию. И продолжал бы это делать, если бы мое обращение в СБУ не получило такой огласки. В ответ на обвинение в финансировании президентом российской армии Порошенко решил закрыть Липецкую фабрику", - заявил Кузьмин "Стране".

Отметим, что вряд ли Порошенко опасался того, что подконтрольное ему СБУ начнет расследовать против него дело о госизмене. Но заявление Кузьмина, которое перепечатали многие СМИ, вбросило в информполе тезис о госизмене, который бы наверняка с большим удовольствием подхватили бы все враги президента. Возможно, это действительно ускорило принятие окончательного решения.

Подготовка к выборам

В тоже время, политологи называют и другие мотивы закрытия фабрики.

Вот что пишем, например, Дмитрий Корнейчук:

"Рошен заявил, что в апреле закрывает липецкую фабрику.

К чему это?

1) С экономической точки зрения, Порошенко столько уже заработал за половину президентского срока, что окупил покупку липецкой фабрики, инвестиции и прибыль на сто лет вперед. Поэтому ее можно спокойно законсервировать.

2) С политической точки зрения:

А) Порошенко избавляется от одного из главных аргументов его критиков " мол, у нас с Россией война, а у вас там работающий бизнес".

Б) Порошенко начинает готовиться к парламентской и президентской кампании, которая, в отличие от 14-го года, будет строиться на антироссийской риторике. То есть - Порошенко забирает себе нишу "ястреба".

В) Порошенко официально хоронит минские договоренности, поскольку теперь он будет только "мочить" путина, не опасаясь последствий для своего бизнеса. А значит - мы не увидим никакого прогресса.

Г) Порошенко дает сигнал Трампу: республиканцы должны поддерживать его антипутинскую линию. И советы о мире он принимать не намерен".

Продажу Roshen воспели в частушках

Впрочем, некоторые отнеслись к продаже липецкого актива президента не столь серьезно.

Так, журналист Дмитрий Гнап посвятил ему частушку:

"У дороги стали ивы,

Низко голову склоня.

Я закрыл свои активы.

Отъе...тесь от меня!

(из сборника "Частушки Липецкой губернии")

А на самом ли деле продали?

В соцсетях многие вообще с сомнением отнеслись к тому, что фабрика будет на самом деле продана и это не окажется очередным пустым пиаром президента.

"- Вы слышали, Рабинович умер?!

- Как, опять?!

- Тише! Вон он идет!

На самом деле Петр Алексеевич начинает президентскую кампанию," - пишет политический обозреватель Денис Рафальский.

Источник from-ua.com