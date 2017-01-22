- Трамп ответил на протесты против него18:00
- Британская ракета сбилась с курса и полетела в сторону США17:40
- Как украинцы «купили» Трампа 14:50
- Дорогу в Польше засыпало американскими снарядами14:00
- У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом11:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- "Марш женщин" против президента Трампа собрал сотни тысяч американцев22:47
- Мнение российского политика: Россия на краю бездны, спасение - Трамп22:20
- В России планируют брать отпечатки пальцев у всех иностранцев22:03
- В Санкт-Петербурге прошла акция против российской агрессии в отношении Украины21:45
Трамп ответил на протесты против него
По его словам, знаменитости только ухудшают ситуацию.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января во многих городах США.
"Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, что в США более одного миллиона челоек протестовали против президента страны Дональда Трампа.
При этом в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тысяч человек.
По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.
Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.
Среди участников были многие звезды кино и музыки, включая Мадонну, Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон, Джулию Робертс и других.
Источник korrespondent.net
Теги: США, Донбасс, президент, демонстрация, протесты
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.12:00
- Порошенко заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно11:40
- В Мариуполе пропала связь "Киевстар" 11:20
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса10:10
- Строительство ж/д подъездов к Керченскому мосту планируют завершить уже в этом году18:40
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Трамп ответил на протесты против него18:00
- Британская ракета сбилась с курса и полетела в сторону США17:40
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке17:30
- Масштабное ЧП в Киеве17:10
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».16:40
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Главарь "ДНР" объяснил президенту США Дональду Трампу, что ему нужно делать с Украиной15:30
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт