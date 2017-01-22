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Трамп ответил на протесты против него

22.01.2017 18:00
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Трамп ответил на протесты против него

По его словам, знаменитости только ухудшают ситуацию.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января во многих городах США.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, что в США более одного миллиона челоек протестовали против президента страны Дональда Трампа.

При этом в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тысяч человек.

По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.

Среди участников были многие звезды кино и музыки, включая Мадонну, Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон, Джулию Робертс и других.

Источник korrespondent.net



Теги: США, Донбасс, президент, демонстрация, протесты
 
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