Что сулит новый «братский союз» США и Британии

23.01.2017 14:50

Трамп был ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС и обещает быстрое подписание жизненно важного для Лондона экономического соглашения.

Об этом говорится в статье «Дипломатия сделок и мантия Рейгана: какой будет внешняя политика Трампа», которая опубликована на портале Politeka.

В материале констатируется, что предшественник нового президента США Дональда Трампа Барак Обама был последовательным противником выхода Великобритании из Европейского Союза. Когда же британцы поддержали Brexit, Обама твердо пообещал не подписывать в обозримом будущем жизненно важное для Соединенного Королевства соглашение о зоне свободной торговли.

«Дональд Трамп, напротив, горячо приветствовал Brexit. Избранный президент пообещал «очень быстро» заключить взаимовыгодное двухстороннее соглашение. А буквально через день, 17 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте план выхода страны из ЕС», — говорится в материале.

Интересно при этом, что Тереза Мэй направила в подарок Дональду Трампу копию послания Уинстона Черчилля к американцам в 1941 году. Сам же республиканец сразу же после инаугурации распорядился поставить бюст Черчилля в Овальном кабинете.

«Нельзя не вспомнить, что в своей знаменитой Фултонской речи великий британец всячески подчеркивал значение особых отношений между Британским Содружеством и Соединенными Штатами, возлагая особую миссию на «братский союз англоязычных народов», — говорится в материале.

Последние события говорят о формировании нового стратегического союза между США и Британией, аналогичного тому, который имел место во времена правления Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.

Источник: politeka.net



