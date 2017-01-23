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Французский «друг» Путина нашел способ примирения Украины с РФ
Новые экономические отношения между Францией и Россией могут повлиять и на отношения Москвы с Киевом.
Как пишет Politeka со ссылкой на Le Parisien, об этом заявил кандидат на выборах в президенты и бывший премьер Франции Франсуа Фийон.
В частности, по его словам, налаживание «нового партнерства» между Францией и Россией в сфере экономики могут затронуть и интересы Украины, которая сейчас находится в стадии агрессивного конфликта с Москвой.
Фийон уверен, что нормализация отношений с Россией включает в себя и решение украинского вопроса.
Напомним, Фийон официально подключился к борьбе за президентское кресло Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» в середине января этого года.
В своих избирательных заявлениях он заявлял об угрозе изоляции России.
Также отметим, что первый тур выборов планируется провести 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.
Как известно, Фийон занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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