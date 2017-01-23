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Интрига первой леди США: Мелания Трамп покидает Белый дом
Стало известно о возвращении супруги президента США Дональда Трампа Мелании в Нью-Йорк.
Как пишет Politeka со ссылкой на ВВС, такое решение Мелания приняла после завершения торжественных мероприятий по случаю инаугурации ее супруга, которые проходили в Вашингтоне.
«Первая леди благодарит всех за поддержку и теплый прием в Вашингтоне», — передала журналистам слова Мелании ее представительница.
Теперь супруга президента Трампа возвращается в Нью-Йорк, добавила она.
Свое решение Мелания приняла в воскресенье, 22 января, с целью успеть вернуться до начала занятий в школе, где учится десятилетний сын президентской четы Бэррон.
Поэтому, по словам доверенного лица Мелании, она как минимум в ближайшее время будет проводить часть времени в Нью-Йорке, а часть — в Вашингтоне.
Отмечается, что по окончанию избирательной гонки за кресло президента США в ноябре минувшего года Дональд Трамп заявлял, что Мелания вместе с их сыном переедут к нему в Белый дом «очень скоро» — после того, как у наследника закончатся школьные занятия.
Также сообщается, что 22 января Дональд и Мелания отметили 12-летие совместной жизни.
В то же время политологи вновь поставили под вопрос тему, кто займет место первой леди США. Они не исключают, что на эту роль подходит дочь Трампа Иванка, которая, по мнению многих экспертов, имеет более значительное влияние на президента.
Ранее мы сообщали, что дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа Иванка прокомментировала предположения относительно вопроса, кто станет «наследницей» первой леди страны Мишель Обамы.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, Белый дом, первая леди
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