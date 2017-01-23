Первые кадры с места страшной аварии со школьниками, 16 смертей (видео)

23.01.2017 10:57

На севере Италии автобус со школьниками попал в страшую аварию

В транспортном средстве находились венгерские школьники. Об этом сообщает итальянский телеканал RAI, пишет Politeka.

В ДТП попал автобус с подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Авария произошла ночью в провинции Верона. Автобус со школьниками на большой скорости врезался в опору дорожной эстакады и загорелся.

От удара некоторые из пассажиров вылетели из салона через лобовое стекло, но большинство оказались заблокированы в горящем автобусе. Все выжившие в ДТП получили серьезные травмы, они госпитализированы.

Источник: politeka.net