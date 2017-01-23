Последние новости раздела
- «Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв11:15
- Первые кадры с места страшной аварии со школьниками, 16 смертей (видео)10:57
- Трампу грозит суд из-за нарушения конституции 10:21
- Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего09:03
- Интрига первой леди США: Мелания Трамп покидает Белый дом08:45
- Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем08:25
- Французский «друг» Путина нашел способ примирения Украины с РФ08:02
- В США пассажиры застряли в аэропортах из-за сбоя компьютеров07:45
- Мадонна объяснила нецензурные высказывания в адрес Трампа07:20
- Россия уничтожит армию Британии за день20:30
Первые кадры с места страшной аварии со школьниками, 16 смертей (видео)
23.01.2017 10:57
На севере Италии автобус со школьниками попал в страшую аварию
В транспортном средстве находились венгерские школьники. Об этом сообщает итальянский телеканал RAI, пишет Politeka.
В ДТП попал автобус с подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Авария произошла ночью в провинции Верона. Автобус со школьниками на большой скорости врезался в опору дорожной эстакады и загорелся.
От удара некоторые из пассажиров вылетели из салона через лобовое стекло, но большинство оказались заблокированы в горящем автобусе. Все выжившие в ДТП получили серьезные травмы, они госпитализированы.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Италия, трагедия, авария
Читайте также:
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.12:00
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- «Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв11:15
- Первые кадры с места страшной аварии со школьниками, 16 смертей (видео)10:57
- Луценко обнародовал скандальное письмо Януковича. ВИДЕО10:43
- Встреча Порошенко и Трампа: эксперты дали пессимистичный прогноз10:32
- Трампу грозит суд из-за нарушения конституции 10:21
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины10:05
- Хакеры от имени Путина пригрозили ракетным ударом по США09:55
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт