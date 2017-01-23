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Россиянам пришлось пить воду из резервуара с трупами
Жители поселка Предгорный Ставропольского края России пребывают в шоке: с самого православного праздника Крещения Господня, отмечавшегося 19 января, они, а также жители еще нескольких населенных пунктов региона потребляли питьевую воду, поступавшую из резервуара, в котором плавали два трупа.
Они принадлежали работникам предприятия "Ставропольводоканал", которые, как следует выпив, решили соблюсти православную традицию и искупаться в танке с питьевой водой, передает местное издание 1777.ru.
Интересно, что ни одной жалобы от населения на необычный вкус или запах питьевой воды при этом не поступило - видимо, люди банально привыкли. Утопленников обнаружили лишь тогда, когда тело одного из них опустилось на дно резервуара и перекрыло собой заборник, через который питьевая вода поступала в магистраль местной водопроводной сети. Рабочих, которые решили разобраться с причиной неполадки, ожидала страшная находка. Интересно, что в предыдущие три дня они даже не пытались искать своих бесследно исчезнувших коллег, предполагая, что те банально ушли в запой.
В настоящее время на предприятии "Ставропольводоканал" по поводу случившегося проводится служебное расследование. Параллельно ситуацию изучают местные правоохранительные органы, начавшие по факту смерти двух работников предприятия доследственную проверку.
"По предварительной версии, в ночь на Крещение двое работников местного филиала предприятия решили искупаться в резервуаре с чистой водой, - рассказали журналистам в пресс-службе ставропольской полиции. - Прыгнув в ледяную воду первым, один из мужчин начал тонуть. Его товарищ бросился ему на помощь, но в результате обоим не удалось выбраться, и они погибли".
Уже известно, что питьевой водой из резервуара с трупами любителей православных обрядов питалась водопроводная сеть не только поселка Предгорный, но и несколько сел Предгорного района, железнодорожная станция Ессентукская и город Ясная Поляна. Пока никто из их жителей за помощью к медикам не обращался. Специалисты считают, что повезло людям исключительно благодаря холодной погоде: температура воды в резервуаре была лишь чуть выше нуля, из-за чего тела за три дня не успели достаточно разложиться, чтобы выделить значительное количество трупного яда.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, вода, труп
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